L'invité politique de 8h15 du 5 avril 2017 : Nicolas Dupont-Aignan, candidat à l'élection présidentielle

Retrouvez l’interview politique de LCI Matin du 5 avril 2017 réalisée par Audrey-Crespo Mara sur LCI avec Nicolas Dupont-Aignan, candidat à l'élection présidentielle, président de Debout la France.

Nicolas Dupont-Aignan revient sur plusieurs sujets. D'abord, avec le sourire, sur son départ du JT de TF1 il y a deux semaines. Ensuite sur le débat avec les 11 candidats, du mardi 4 avril. Un débat qui l'a satisfait. Sur ce sujet, il a avoué croire être au second tour avec Emmanuel Macron, refuse la "politique de punition du peuple", met en avant des choix économiques "différents" et un "programme équilibré". Il se détache enfin des positions de Marine Le Pen et François Fillon. Et il n'est plus pour un abandon de l'Euro justement.