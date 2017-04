L'œil de Bridoulot du jeudi 13 avril 2017 : pourquoi le sport est attaqué ?

Comme chaque jour sur LCI, notre dessinateur Bridoulot explique, grâce à son coup de crayon, une actualité, un sujet, une tendance. Ainsi, les thèmes les plus complexes gagnent en clarté, pour une meilleure compréhension de tous. Et aujourd'hui, un sujet d’actualité : la violence liée au sport. Il ne s’agit ici de la violence parmi les sportifs, mais celle qui se passe en dehors des stades, par exemple l’attaque contre le bus du Borussia Dortmund. Bridoulot explique pourquoi on prend pour cible un élément si fédérateur.