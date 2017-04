Comme chaque jour sur LCI, notre dessinateur Bridoulot explique, grâce à son coup de crayon, une actualité, un sujet, une tendance. Ainsi, les thèmes les plus complexes gagnent en clarté, pour une meilleure compréhension de tous. Et aujourd'hui, un sujet brûlant : les prisons en France. En France, les prisons sont pleines à craquer. On dénombre 69.430 détenus, un record. C’est aussi 10.000 places de plus que ce que les prisons peuvent accueillir.