La météo des neiges du 15 février 2017 : enneigement sur les massifs, risque d’avalanche en Savoie et dans les Pyrénées

La fin des vacances d’hiver va sonner pour les touristes de la zone C. Il est donc temps d’en profiter. Pour cela, les massifs peuvent se targuer d’afficher un enneigement des plus corrects et la glisse sera au rendez-vous pour les skieurs. Attention cependant au hors-piste en Savoie où le manteau neigeux est instable.

Du soleil un peu partout sauf dans le Massif central où quelques gouttes feront leur apparition. Dans les Pyrénées orientales, un fort risque d’avalanches est à noter à cause de la douceur dans la région.