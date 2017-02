La météo des neiges du 16 février 2017 : un temps doux, un enneigement idéal mais un risque d’avalanches

Douceur et enneigement. Ce sont les maîtres de cette fin de vacances pour les vacanciers de la zone C. Toutes les stations de sports d’hiver françaises sont enneigées et devraient bénéficier de conditions idéales jusqu’au week-end.

Aucune chute de neige n’est prévue, et elles font face à des températures dignes du mois d’avril. Un climat qui favorise cependant les avalanches puisque le manteau neigeux est instable. Attention donc et il est fortement conseillé d’éviter le hors-piste.

Toutes les stations sont bien loties, comme à Avoriaz en Haute-Savoie ou dans le Jura : quasiment toutes les pistes sont ouvertes. De même dans les Vosges ou les Pyrénées.