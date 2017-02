La météo des neiges du 4 février : La Savoie enneigée, le Jura et les Vosges l’attendent

En ce début des vacances d’hiver, la Savoie et la Haute-Savoie attendent impatiemment les premières arrivées, dans des domaines très enneigés. La situation est bonne aussi dans les Pyrénées où plus de la moitié des domaines sont ouverts. En revanche, le Jura et les Vosges attendent encore la neige qui devrait arriver dans le week-end mais surtout la semaine prochaine.