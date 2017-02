La météo des neiges du 9 février 2017 : de la neige sur tous les massifs français

De la neige donc au grand bonheur des vacanciers et des professionnels dans les stations de ski. Quasiment toutes les pistes sont ouvertes dans les Alpes, en Savoie, Haute-Savoie, les Vosges et dans le Jura. Un petit peu moins dans les Pyrénées où la neige est attendue aujourd’hui. Mais il y a beaucoup de vent et le risque d'avalanches est de 4 sur 5. Donc prudence.