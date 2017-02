LA MINUTE SEPT À HUIT - Ados, l'invasion du porno

Aujourd'hui, à travers les smartphones et internet, les jeunes pré-adolescents ont accès à des scènes de porno hard. Des sites pornographiques, appelés des "tubes", permettent de consulter gratuitement et en un clic des millions de vidéos classées X. Dans les cours de récréation, des jeunes de 11 et 12 ans se trouvent confrontés à ces images.





Pour les parents, cet accès ultra-facile à ces contenus est une source d’inquiétude : comment les protéger ? Comment les surveiller ? Comment en parler avec eux ? Existe-t-il des logiciels fiables pour empêcher l’accès à ces images ?





Au sein-même de l'industrie pornographique, des pornstars telles qu'Anna Polina se mobilisent en faveur de la prévention à destination des mineurs.