LA MINUTE SEPT A HUIT - Pour la première fois, Jacqueline Sauvage raconte la violence et son calvaire

Jacqueline Sauvage est devenue malgré elle un symbole. Après le meurtre de son mari et pendant sa détention, l’opinion publique s’est emparée de son histoire en lui offrant la meilleure des défenses. Le 28 décembre dernier, François Hollande l’a gracié. Jacqueline Sauvage n’a jamais raconté son histoire. Beaucoup se sont chargé de le faire à sa place. Aujourd’hui elle souhaite raconter sa vérité et ces 47 ans de mariage durant lesquels les insultes et les coups ont fait sombrer son mari dans l’engrenage de la violence conjugale. Au sein de la famille, chaque membre est pétrifié par ce père devenu tyran. Le 10 septembre 2012, Jacqueline Sauvage n’en peut plus et elle commet l’irréparable. Trois coups de fusils qu’elle a toujours du mal à justifier si ce n’est en répétant encore et encore la souffrance immense dont elle souhaitait libérer sa famille. Parler lui coûte beaucoup mais elle veut croire que son témoignage servira à d’autres à se défaire d’une telle emprise avant de se piéger soi-même dans un habit de meurtrière. Elle est aujourd’hui graciée mais pas innocentée.