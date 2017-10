La question off : Christine Boutin, qui arrête la vie politique, ne manquera "pas du tout" à Luc Carvounas

Face à Adrien Gindre à la faveur de la séquence "La question off" lundi 23 octobre 2017, Luc Carvounas revient sur l’arrêt de la vie politique de Christine Boutin annoncé ce week-end. Il affirme qu’elle ne lui manquera "pas du tout". Et de préciser : "c'est vraiment la droite conservatrice, catholique, celle qui disait que l'homosexualité était une maladie, c'est tout ce que je déteste en politique". Avant de poursuivre : " sous des regards de femme tout à fait cordiale, c'est une pensée politique clivante que je n'apprécie pas".