Une image Panini à l'origine de l'amitié entre Jean-Michel Blanquer et François Baroin...

Jean-Michel Blanquer aime le répéter : il n'est pas issu de la classe politque. Le 17 mai dernier, Edouard Philippe l'a pourtant choisi pour devenir ministre de l'Education nationale au sein du gouvernement. Invité politique de ce vendredi matin sur le plateau de LCI Matin, il a été interrogé sur son amitié avec le Républicain François Baroin. Des liens qui remontent à leur plus tendre enfance, et plus précisément à la classe de CM2.





A l'époque, les deux enfants partaient comme de nombreux garçons de leur âge à la chasse des cartes Panini. Fans de football, ils collectionnaient les vignettes des joueurs du Stade de Reims. François Baroin les déniche toutes, à l'exception d'une seule : celle de l’Argentin César-Auguste Laraignée, comme l'a récemment dévoilé le magazine Le Point dans un portrait consacré au ministre. "J’ai galéré pendant des semaines, j’ai dépensé des fortunes", a expliqué à l’hebdomadaire François Baroin.