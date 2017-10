La question off de Philippe Martinez : "je crois que Macron c'est la suite de Hollande"

Face à Adrien Gindre à la faveur de la séquence "La question off" mercredi 25 octobre 2017, Philippe Martinez revient sur la méthode Hollande et sur la méthode Macron en matière de dialogue social. En la matière le secrétaire général de la CGT ne voit pas de différence entre les deux présidents de la République, et croit que "Macron c’est la continuité de Hollande".





Et de préciser son propos : "l'âge du capitaine est différent, mais ce que fait Macron aujourd'hui c'est la suite de ce qu'a préparé Hollande (...) en puissance 10". Avant d’ajouter à l’attention du président de la République : "c'est pas parce qu'on a 39 ans qu'on a des idées neuves".