LCI matin week-end : Expo in the city

Retrouvez le REPLAY de la chronique Expo in the city dans la Matinale Week-end du 24 décembre 2016. Au programme, l'exposition au Musée Miniature et Cinéma du film d'animation "Ma vie de courgette", un premier sacre pour le Mémorial Acte ou encore le festival du Merveilleux au Musée des Arts forains à Paris.