Le Débat - replay du lundi 9 octobre 2017

DECRYPTAGE





Le prix Nobel d’économie a été décerné à l'américain Richard Thaler. Il est le coauteur d’un best-seller mondial, "Nudge, La méthode douce pour inspirer la bonne décision", dans lequel il a développé un concept : l’"économie comportementale", ou comment il est possible d’amener les individus à prendre des décisions dans l’intérêt général et pour leur bien-être, sans pour autant que soit altérée leur liberté de choix. On vous explique ça par ici