Les titres du JT de 20h du lundi 10 juillet

Au programme de votre JT de 20h, la réforme de la taxe d’habitation, l’annonce de Nicolas Hulot de fermer un tiers des réacteurs nucléaires avant 2025, la candidature de Paris aux JO de 2024 et 2028, les coopératives agricoles installées au bord de la route et la piste cyclable le long du canal des Deux Mers. Ce reportage est issu du journal télévisé du lundi 10 juillet 2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT du 10/07/2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français. L’intégralité du des JT est disponible en replay vidéo ci-dessous.