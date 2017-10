Les titres du JT de 20h du mardi 24 octobre 2017

Au sommaire du JT de 20h du 24/10/17, présenté par Julien Arnaud, le chômage, qui connaît sa plus forte baisse depuis 20 ans; les pratiques du bizutage en débat après une enquête ouverte sur des étudiants de la faculté de médecine de Caen; l'inquiétude des anti-OGM concernant le saumon transgénique; les risques de divulgation de données privées par les enceintes connectées et le plus grand jardin japonais d'Europe.