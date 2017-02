La météo des neiges du 9 février 2017 : de la neige sur tous les massifs français

Pour le plus grand bonheur des vacanciers et des professionnels du tourisme, la neige est là, et bien là, dans les stations de ski. Quasiment toutes les pistes sont ouvertes dans les Alpes, en Savoie, Haute-Savoie, en Isère, dans les Vosges et dans le Jura. Un petit peu moins dans les Pyrénées, où la neige est attendue aujourd’hui. Mais la prudence est de mise : il y a beaucoup de vent et le risque d'avalanches est de 4 sur 5.