La météo des neiges du 8 février 2017 : neige en Tarentaise et en Chartreuse, soleil dans les Pyrénées

Bonne nouvelle pour les stations alpines et iséroises. Après une semaine de redoux, la masse d’air s'est récemment rafraîchie et la limite pluie-neige redescend ainsi bien souvent en dessous de 1000 mètres. C’est une bonne nouvelle, surtout pour les stations de basse altitude qui manquaient de neige. Vous devrez toutefois prendre votre mal en patience pour le soleil, qui devrait se faire discret ce mercredi, et revenir ce jeudi, mais plus sûrement ce vendredi.





Dans le Jura, la neige tombe aussi, mais en petites quantités, avec sept centimèters de neige, qui tomberont à partir de 600 ou 700 mètres. Dans les Vosges, le phénoème est encore plus léger et il faudra probablement miser davantage sur les raquettes ou le ski de fond que de dévaler les pentes. Bonne nouvelle dans le Massif central, où une dizaine de centimètres devraient tomber d'ici la fin de la semaine. Enfin, dans les Pyrénées, la journée est idyllique : pas de nuage, des pistes ouvertes et un franc soleil.