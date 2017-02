"Off" : "Il y a eu de l’émotion au moment de notre séparation", Morin à propos de Bayrou

Cette vidéo est issue de l’interview de LCI Matin du mercredi 22 février 2017 réalisée par Audrey Crespo-Mara sur LCI, avec pour invité politique Hervé Morin, président des Centristes.

Vous retrouverez le passage de l’émission "La question Off mais devant les caméras" afin de recueillir l’avis, les impressions et la réaction d’Hervé Morin qui revient sur sa fin de collaboration et d’amitié avec François Bayrou.