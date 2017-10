Minute 7 à 8 : la nouvelle vie de Patrick Dils, le rapt d'une mannequin britannique et l'étrange affaire Émilie Godest

Chloé Ayling, jeune mannequin britannique, affirme avoir été kidnappée en Italie pour être vendue comme esclave sexuel sur internet, avant d’être libéré par son ravisseur dans des conditions mystérieuses. Et si Chloé disait vrai ? Son histoire passionne et divise la Grande-Bretagne. "Le rapt de Chloé" est un reportage signé Aurélien Chapalain, Axel Charles-Messance et Steven Pailler. Il sera diffusé dimanche 8 octobre 2017 dans l'émission Sept à Huit Life.