"Question off" : Bruno Retailleau croit-il encore à un "miracle" et une victoire de François Fillon ?

Cette vidéo est issue de l’interview de LCI Matin du mercredi 8 mars 2017 réalisée par Audrey Crespo-Mara sur LCI, avec pour invité politique Bruno Retailleau.

Vous retrouverez le passage de l’émission "La question Off mais devant les caméras" afin de recueillir l’avis, les impressions et la réaction Bruno Retailleau. Le coordinateur de campagne de François Fillon, fervent catholique, est au est questionné sur ses espoirs quant à une éventuelle victoire de François Fillon. Croit-il au miracle ? En tout cas il a une foi intime et se base sur les sondages de la primaire où François Fillon était loin et l’a quand même emporté.