"Question off" - Christophe Castaner : "J’ai toujours la télé allumée dans mon bureau"

Cette vidéo est issue de l’interview de LCI Matin du jeudi 6 juillet 2017 réalisée par François-Xavier Ménage sur LCI, avec pour invité politique Christophe Castaner.

Vous retrouverez le passage de l’émission "La question Off mais devant les caméras" afin de recueillir l’avis, les impressions et la réaction de Christophe Castaner. François-Xavier Ménage lui demande si, en période de tour de France, un ministre a le temps de regarder un peu la télévision l’après-midi. Le porte-parole du gouvernement et secrétaire d’État chargé des Relations avec le Parlement avoue que, lorsqu’il est seul, il s’autorise des petites pauses devant la Grande Boucle. Lui qui a déjà assisté à des étapes dans la voiture du directeur du Tour.