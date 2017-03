"Question off" - Ciotti soutient Fillon : "Il faut faire preuve de solidité face à ceux qui ont monté ces attaques"

Cette vidéo est issue de l’interview de LCI Matin du jeudi 2 mars 2017 réalisée par Audrey Crespo-Mara sur LCI, avec pour invité politique Eric Ciotti.

Vous retrouverez le passage de l’émission "La question Off mais devant les caméras" afin de recueillir l’avis, les impressions et la réaction d’Eric Ciotti. Questionné sur ses espoirs quant à une victoire du candidat Fillon, il ne pense pas que "ce soit mort". Il évoque une "situation difficile", mais demande à tout le monde faire face à l’adversité et ceux qui ont "monté ces attaques".