"Question off" - Danièle Obono : "Nous espérions tous être au second tour de la présidentielle"

Cette vidéo est issue de l’interview de LCI Matin du lundi 3 juillet 2017 réalisée par François-Xavier Ménage sur LCI, avec pour invitée politique Danièle Obono, députée de la France Insoumise de Paris.

Vous retrouverez le passage de l’émission "La question Off mais devant les caméras" afin de recueillir l’avis, les impressions et la réaction de Danièle Obono. François-Xavier Ménage lui demande si Jean-Luc Mélenchon s’était cru Président de la république à 19h le soir du premier tour de l’élection. La députée botte en touche en disant que le parti n’avait pas les résultats à cette heure-là, tout en avouant avoir cru jusqu’au bout être qualifié pour le second tour. Elle avoue que Jean-Luc Mélenchon a dû être remué alors que la France Insoumise était à "600.000 voix et quelques pourcentages près" de la qualification.