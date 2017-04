"Question off" : "Il faut toujours la tendre main", affirme Bruno Retailleau à propos des défections dans son parti

Cette vidéo est issue de l’interview de LCI Matin du jeudi 13 avril 2017 réalisée François-Xavier Ménage sur LCI, avec pour invité politique Bruno Retailleau, soutien de François Fillon.

Vous retrouverez le passage de l’émission "La question Off mais devant les caméras" afin de recueillir l’avis, les impressions et la réaction de Bruno Retailleau. Le soutien de François Fillon, président du groupe Les Républicains au Sénat, répond à la question de François-Xavier sur les membres de son parti qui l’ont le plus déçu. Bruno Retailleau ne répond pas explicitement et affiche un message de rassemblement, même s’il avoue avoir été déboussolé par certains d’entre-eux.