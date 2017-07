"Question off" : "J’espère être là un petit moment", dit David Rachline le sénateur FN

Cette vidéo est issue de l’interview de LCI Matin du mardi 4 juillet 2017 réalisée par François-Xavier Ménage sur LCI, avec pour invité politique David Rachline. Vous retrouverez le passage de l’émission "La question Off mais devant les caméras" afin de recueillir l’avis, les impressions et la réaction de David Rachline. François-Xavier Ménage lui demande ce qu’il fera après la politique, lui qui a commencé très tôt. David Rachline lui répond qu’il espère "rester encore longtemps en politique" et dit ne pas savoir de quoi son avenir sera fait.