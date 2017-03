"Question off" : "Je ne veux pas être ministre en 2017", affirme Laurent Wauquiez

Cette vidéo est issue de l’interview de LCI Matin du mercredi 1er mars 2017 réalisée par Audrey Crespo-Mara sur LCI, avec pour invité politique Laurent Wauquiez.

Vous retrouverez le passage de l’émission "La question Off mais devant les caméras" afin de recueillir l’avis, les impressions et la réaction de Laurent Wauquiez. Le vice-président des Républicains et président de la région Auvergne-Rhône-Alpes affirme qu’il est très satisfait d’être à la tête de sa région, qu’il veut développer et en faire la plus dynamique de France. Par conséquent, si son candidat était élu en mai prochain, il ne voudrait pas de poste de ministre.