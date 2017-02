"Question off" : "Je suis passionné par les questions européennes et de défense", explique Florian Philippot

AMBITIONS - Invité de François-Xavier Ménage dans la Matinale de LCi, Florian Philippot a été questionné "en off" sur ses ambitions ministérielles si Marine Le Pen était élue. Le vice-président du Front national a tenté d'éluder la question tout en avouant être "passionné par les questions européennes et de défense", et a rappelé le métier de son père : professeur.