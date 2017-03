"Question off" : "Je suis très engagé dans ma ville, mon objectif est de faire gagner Paris", dit Anne Hidalgo

Cette vidéo est issue de l’interview de LCI Matin du mercredi 29 mars 2017 réalisée par François-Xavier Ménage sur LCI, avec pour invitée politique Anne Hidalgo.

Vous retrouverez le passage de l’émission "La question Off mais devant les caméras" afin de recueillir l’avis, les impressions et la réaction d’Anne Hidalgo. Interrogée sur une possible candidature à la présidentielle en 2022, elle a expliqué être concentrée sur les échéances qui attendant sa ville, Paris, mais ne ferme aucune porte.