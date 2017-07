"Question off" - Laurence Parisot : "J’ai envie que mon pays s’en sorte"

Cette vidéo est issue de l’interview de LCI Matin du vendredi 28 juillet 2017 réalisée par Adrien Borne sur LCI, avec pour invitée politique Laurence Parisot, ancienne présidente du Medef.

Vous retrouverez le passage de l’émission "La question Off mais devant les caméras" afin de recueillir l’avis, les impressions et la réaction de Laurence Parisot. Adrien Borne lui demande si elle regrette de ne pas avoir eu de poste de ministre dans le gouvernement Macron, ce à quoi elle botte en touche habilement. Elle dit se sentir "livre pour tout engagement public", et surtout avoir envie que son pays "s’en sorte". Mais ne ferme la porte à aucune proposition.