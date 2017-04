"Question off" : "Ne soyez pas aussi abrutie qu'Hanouna !", lance Gilbert Collard à Audrey-Crespo Mara à propos de l’affaire de mise sur écoute

Cette vidéo est issue de l’interview de LCI Matin du jeudi 6 avril 2017 réalisée par Audrey Crespo-Mara sur LCI, avec pour invité politique Gilbert Collard, secrétaire général du Rassemblement Bleu marine, député FN du Gard.

Vous retrouverez le passage de l’émission "La question Off mais devant les caméras" afin de recueillir l’avis, les impressions et la réaction de Gilbert Collard. Le soutien de Marine Le Pen est interrogé par Audrey Crespo-Mara sur ses soupçons de mise sur écoute via son téléphone. Il revient sur l’épisode avec Guillaume Durand qu’il dit avoir manipulé. Mais Gilbert Collard manque d’égratigner à son tour Audrey Crespo-Mara : "Vous êtes complètement…" quand elle lui redemande s’il était sérieux. Le tout avant de confier qu’il n’aurait pas dû s’adonner à ce petit jeu-là.