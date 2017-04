"Question off" : Nicolas Dupont-Aignan "demande aux Français d’arrêter le vote utile"

Cette vidéo est issue de l’interview de LCI Matin du mercredi 5 avril 2017 réalisée par Audrey Crespo-Mara sur LCI, avec pour invité politique Nicolas Dupont-Aignan, candidat à l'élection présidentielle, président de Debout la France.

Vous retrouverez le passage de l’émission "La question Off mais devant les caméras" afin de recueillir l’avis, les impressions et la réaction Nicolas Dupont-Aignan, candidat à l'élection présidentielle. Le président de Debout la France répond à la question d’Audrey Crespo-Mara sur son état d’esprit au moment d’entrer sur le plateau du débat. Il avoue aimer son pays et avoir pensé aux Français en leur demandant de ne pas faire "un vote utile". A la sortie, bien que le débat ait été frustrant, il regrette qu’on veuille "étouffer le débat".