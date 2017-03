"Question off" : "On ne peut pas avoir un désir de ministère", dit Richard Ferrand, porte-parole d’En Marche !

Cette vidéo est issue de l’interview de LCI Matin du mercredi 9 mars 2017 réalisée par Audrey Crespo-Mara sur LCI, avec pour invité politique Richard Ferrand.

Vous retrouverez le passage de l’émission "La question Off mais devant les caméras" afin de recueillir l’avis, les impressions et la réaction de Richard Ferrand. Le secrétaire général d’En Marche ! et député du Finistère est interrogé sur le ministère qu’il souhaiterait occuper si Emmanuel Macron était élu. Il dit "respecter les institutions" et refuse d’évoquer le sujet, en déclarant vouloir être "au service de son pays".