"Question off" - Philippe Martinez : "Notre mission est d’être au plus près des salariés"

Cette vidéo est issue de l’interview de LCI Matin du vendredi 7 juillet 2017 réalisée par François-Xavier Ménage sur LCI, avec pour invité politique Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT.

Vous retrouverez le passage de l’émission "La question Off mais devant les caméras" afin de recueillir l’avis, les impressions et la réaction de Philippe Martinez. François-Xavier Ménage lui demande quel est le leader politique qui lui manque le plus en toute amitié. Le secrétaire général de la CGT explique qu’aucun homme politique ne lui manque, mais que c’est davantage le cas pour certains "camarades" ou secrétaires de la CGT. Il rappelle que la mission de l’organisation syndicale est d’être "au plus près des salariés".