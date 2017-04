"Question off" : Qui sera le futur président ? "Je suis paumée comme tout le monde" reconnaît Christine Clerc

Cette vidéo est issue de l’interview de LCI Matin du vendredi 14 avril 2017 réalisée par François-Xavier Ménage sur LCI, avec pour invitée politique Christine Clerc, journaliste.

Vous retrouverez le passage de l’émission "La question Off mais devant les caméras" afin de recueillir l’avis, les impressions et la réaction Christine Clerc. La journaliste auteur du livre "J'ai vu cinq présidents faire naufrage" (aux éditions Robert Laffont) est interrogée sur le futur président de la république. Si elle reconnaît être "paumée", elle estime qu’Emmanuel Macron est encore le mieux placé, mais que Fillon ou Mélenchon peuvent encore créer la surprise, et surtout que rien n’est joué.