"Question off" - Thierry Solère : "Je ne suis pas en marche, mais veux que ça marche"

Cette vidéo est issue de l’interview de LCI Matin du mardi 11 juillet réalisée par Adrien Gindre sur LCI, avec pour invité politique Thierry Solère, Thierry Solère, député LR - Constructifs des Hauts-de-Seine.





Vous retrouverez le passage de l’émission "La question Off mais devant les caméras" afin de recueillir l’avis, les impressions et la réaction de Thierry Solère. Adrien Gindre lui demande si lui aussi a été approché par Emmanuel Macron pour participer à un dîner à l’Elysée comme ce fut le cas pour Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. Il répond avoir déjà rencontré Emmanuel Macron et trouve "normal" que le président actuel rencontre ses prédécesseurs. Il explique surtout ne pas être "en marche" mais vouloir que "ça marche" (l’action du gouvernement).