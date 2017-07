Quinté du dimanche 2 juillet 2017 : retrouvez les résultats du Prix du Béarn à l'hippodrome de Saint-Cloud

Ils étaient finalement 17 partants ce dimanche, le n°4 Crépuscule des dieux ne prenant pas finalement le départ. Sur ce parcours de vitesse de 1.600 mètres, avec une longue portion de ligne droite de 400 mètres sur le final, le n°18 Skiperia a su tirer son épingle du jeu pour s'imposer devant le n°3 Nice to see you et devant le n°8 Millfield. Les n°15 Baroudar et n°7 Donuts Reyor complètent le quinté.