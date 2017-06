Quinté du jeudi 29 juin 2017 : retrouvez les résultats du Prix du Bois du Bouc à Vichy

Ils étaient 18 au départ du Prix du Bois du Bouc ce jeudi. Et c'est l'outsider Avatar du Valo (7) qui s’est imposeé au terme des 2850 mètres de cette course. Il est suivi par Twist Lie (13) et Astia Fligny (6). Pour fermer le quinté, on retrouve Alpha d'Yvel (1) et Anoa (10).