Quinté du lundi 20 février : retrouvez en vidéo les résultats du prix de Fontainebleau

Ils étaient 16 à prendre le départ sur 2850 mètres de ce Prix de Fontainebleau ce lundi à l'hippodrome de Paris-Vincennes. Après un bon départ du 8 Catch One qui a effectué un excellent départ, suivi de près par le 2 Tesauro et l'un des favoris de la course, le 11, Condor de l'Aulne. Un trio de tête bouleversé au niveau du passage devant les tribunes puisque c'est le 14 Calicot Du Vivier, outsider de cette course et auteur d'un effort incroyable, suivi par l'as, Trillo Park, cheval méconnu en France. Mais la logique des favoris sera bel et bien respecté. Dans les 500 derniers mètres, le 4, Cleangame se distinguera d'une formidable accélération. Personne ne sera en mesure de le rattraper. Il est suivi par le 12 Chilkoottrail. Trillo Park termine troisième. Un quinté complété par le 16 Cristal River et le 17, Chocolat du Bourg.





L' arrivée définitive : 4,12,1,16,17





Cette vidéo est extraite de l’émission "Au coeur de la course" de LCI du lundi 20 février 2017 présentée par les consultants en sport hippique Vincent Lahalle, Fabien Cailler et Franck Pinchinat. Le Quinté+, la course événement du jour, est diffusée quotidiennement en exclusivité sur LCI. La chaîne retransmet également les « Grandes Courses » dans le cadre d’émissions spéciales.