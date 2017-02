Quinté du mardi 7 février 2017 : retrouvez en vidéo les résultats provisoires du prix Grace-Ducal à Cagnes-sur-Mer

Ils étaient 16 à s’affronter, ce mardi, pour le prix Grace-Ducal en trot attelé, qui se déroulait à Cagnes-sur-Mer. Le parcours, long de 2925 mètres, demande de la tenue et de la constance de la part des compétiteurs, et offre notamment une longue ligne droite.





Et la course a réservé quelques surprises : le numéro 8, Vison Fromentro, grand favori de la course, qui est resté longtemps en 6e position, s’est révélé incapable d’accélérer dans le sprint final. C’est en fait le numéro 15, Varus du Bocage, qui a réussi à s’imposer. La deuxième place est pour le numéro 6, Titan d’Abo, suivi du numéro 12, Zonguldak. Derrière le trio gagnant, suivent Unique d’Huon (numéro 5), et Uranium (numéro 3).





Cette vidéo est extraite de l’émission "Au cœur de la course" de LCI du mercredi 7 février 2017 présentée par les consultants en sport hippique Vincent Lahalle, Fabien Cailler et Franck Pinchinat. Le Quinté+, la course événement du jour, est diffusé quotidiennement en exclusivité sur LCI. La chaîne retransmet également les "Grandes Courses" dans le cadre d’émissions spéciales.