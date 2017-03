Quinté du mercredi 22 mars : retrouvez en vidéo les résultats du Grand Prix Dynavena Maisagri Duran à l'hippodrome d'Agen

Le Grand Prix Dynavena Maisagri Duran se déroulait sur l'hippodrome d'Agen ce mardi 21 mars. Au départ de la course : 16 partants, contre 17 initialement, pour un parcours d'une distance de 2625 mètres. Au final, c'est le favori Brissac (17) qui s'impose, devant Univers Solaire (11) et Bon Copain (10). Suivent Victoria du Viaduc (5) et Victoria de Marzy (9), qui finissent respectivement en quatrième et cinquième position.