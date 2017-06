Quinté du mercredi 28 juin : retrouvez les résultats du Prix de la forêt Saint-Germain

Ils étaient 18 au départ du Prix de la forêt Saint-Germain ce mercredi. Et c'est l'outsider Attilas (le 18) qui s’est imposeé au terme des 1200 mètres de cette course. Il est suivi par Senator Frost (17) et Immediate (4). Pour fermer la marche, on retrouve Dark Orbit (9) et Wikita (14).