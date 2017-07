Quinté du mercredi 5 juillet 2017 : retrouvez les résultats du Prix de Vincennes à l’hippodrome de Vichy

Ils étaient finalement 14 partants ce mercredi au départ du Prix de Vincennes, en raison du forfait de Caldeira Turgot. Et c'est finalement Cronos d'Hameline (6) qui remporte la course. Il est suivi par Black Rain (9) et Cachou d'Occagnes (11). Pour fermer la marche, on retrouve Belle d'Hermès (8) et Capucine d'Avril (10).