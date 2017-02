Quinté du mercredi 15 février 2017 : retrouvez en vidéo les résultats du prix du Var à Cagnes-sur-Mer

Cette course a donné la part belle aux outsiders. New Outlook a triomphé, emmené par son jockey basque Ioritz Mendizabalt. Juste derrière, Mokka et Art of Zapping l'ont talonné par l'extérieur, en accélérant sur les 300 derniers mètres, pour arriver respectivement deuxième et troisième. Mister Smart et Idle Wheel complète le tableau de tête. Le favori Indécence Choisie est pour sa part complétement resté à la traîne.





