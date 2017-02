Replay 24 Heures en Questions du 22 février 2017 - L'euro résistera-t-il ? Yves Calvi en débat avec ses invités

Officiellement, les banques centrales ne font pas de politique. Sauf que depuis plusieurs semaines, des banquiers aux quatre coins du monde sortent toutefois de leur réserve, s'inquiétant d'une montée du protectionnisme et du populisme. C'est donc d'un oeil torve - et échaudé après l'élection de Donald Trump et le Brexit - qu'ils suivent l'élection présidentielle française.





Et pour cause, une victoire de Marine Le Pen qui, soit-dit en passant, avec 26,5% d’intentions de vote devance désormais Emmanuel Macron et François Fillon, signerait une sortie de l'union et de la monnaie unique. L'euro s'en remettrait-il ? se demandent Yves Calvi et ses invités, dont l'économiste Philippe Dessertine.





