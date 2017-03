24 Heures en Questions du 6 mars 2017 : "La droite la plus bête du monde"

REPLAY - L'élection présidentielle ne devait être qu'une formalité pour les Républicains. Mais l'affaire Fillon, la défense du candidat de la droite et du centre qui s'en suivit ainsi que la guerre entre les ténors du parti ont fini d'hypothéquer une victoire dont on disait qu'elle leur tendait les bras. Yves Calvi et ses invités reviennent sur les chances de la droite de l'emporter.