Quinté du lundi 10 juillet 2017 : retrouvez les résultats du Prix de l'Artois à l'hippodrome de Compiègne

Seize chevaux se sont élancés cet après-midi sur la piste ensoleillée de l'Hippodrome de Compiègne dans le cadre du Prix de l'Artois. La course est partie sur les chapeaux de roue sous l'impulsion du favori Point Blank (4). Dès les 100 premiers mètres, le numéro 4 prend la tête devant Prince Nomad (2) et Fidji d'Arcis (10).





Après avoir mené le peloton de course pendant plus de 1900 mètres, le favori Point Blank s'est fait passer par Prince Nomad, resté en embuscade tout au long de la course. Il termine donc devant Point Blank et Grey Sensation (14) qui complète le podium. Raven Ridge (8) et Fidji d'Arcis (10) termine à la quatrième et cinquième place.