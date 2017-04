Quinté du vendredi 14 avril 2017 : retrouvez en vidéo les résultats du Prix Jean Riaud à Paris-Vincennes

3.525 mètres de trot attelé et un favori, le numéro 13 : Belina Josselyn. Ce vendredi 14 avril à 20h12 (nouvel horaire du vendredi), ils étaient quatorze partants à l'hippodrome de Paris-Vincennes. Au final, c'est bien le cheval Belina Josselyn qui rafle la mise devant Valko Jenilat (7) et Lionel (12). Best of Jets (8) et Orient Horse (2) complètent ce Quinté du soir.