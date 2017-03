Quinté du mercredi 15 mars : retrouvez en vidéo les résultats du Grand Prix du Conseil Départemental de La Mayenne

2.850 mètres de trot attelé et un favori le numéro 12 Bugsy Malone. Ce mercredi 15 mars ils étaient dix-huit partants à l'hippodrome de Laval. Au final, c'est bien Bugsy Malone qui s'impose largement devant Violine Mourotoise et Belline d’Urzy, autre favori de la course. Cedea Josselyn et Un Nuage de Betton complètent le Quinté du jour.