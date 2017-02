QUINTÉ DU VENDREDI 3 FÉVRIER 2017 : RETROUVEZ EN VIDÉO LES RÉSULTATS DU PRIX ALLIANZ À PAU

Ils étaient 16 trotteurs ce vendredi, à l'hippodrome de Pau au départ des 4.000 mètres steeple du Prix Allianz. Un parcours exigeant qui a couronné le numéro 14, Argentier, grand favori et vainqueur devant le 9, Via Dolorosa, le 15, Violine Pourotais, le 8, Baby Boy et le 6, Espoir de Bellouet. A noter que le 7, Tom Roli, est tombé et Sam, le 5, s’est arrêté avant la fin de la course.





Cette vidéo est extraite de l’émission "Au coeur de la course" de LCI du vendredi 3 février 2017 présentée par les consultants en sport hippique Vincent Lahalle, Fabien Cailler et Franck Pinchinat. Le Quinté+, la course événement du jour, est diffusée quotidiennement en exclusivité sur LCI. La chaîne retransmet également les "Grandes Courses" dans le cadre d’émissions spéciales.